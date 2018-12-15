كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 64 موقوفا حتى الآن في السبت الخامس لاحتجاجات فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت الشرطة الفرنسية في باريس، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي "السترات الصفراء" الذين خرجوا إلى شوارع المدينة للسبت الخامس على التوالي. ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن دائرة الشرطة أن عدد المعتقلين أثناء احتجاجات اليوم في باريس تجاوز 64 شخصا. وعاد محتجو "السترات الصفراء" للنزول إلى الشوارع الفرنسية، على الرغم من تنازلات الرئيس إيمانويل ماكرون ودعواته إلى الهدوء والنظام. وأُطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على موقع فيسبوك، قناة التعبئة الأساسية للمحتجين، إلى التظاهر اليوم في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.

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