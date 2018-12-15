كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب الصين بتحرير مواطنين كنديين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنّه يتعين على الصين تحرير مواطنين كنديين تم اعتقالهما الأسبوع الماضى، بعد أن ألقت كندا القبض على مسؤول تنفيذي صيني رفيع المستوى.
وكانت تعليقات بومبيو، الجمعة، هي الأولى التي أدلى بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى بشأن الاعتقالات التي قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إنه قد تزيد من حدة الصراع التجاري بين واشنطن والصين.
وقال بومبيو للصحفيين بعد محادثات مع وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند "الاعتقال غير القانوني لمواطنين كنديين غير مقبول، يجب إعادتهم، نطلب من جميع دول العالم أن تعامل المواطنين الآخرين بشكل صحيح".
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