كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تعتزم تشديد السيطرة على الإنترنت ردا على "الإجراءات العدوانية الأمريكية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح مجموعة مشرعين روس بالقرب من الكرملين تشديد السيطرة على الانترنت المحلية، رداً على ما يرونه "الإجراءات العدوانية الأمنية السيبرانية من قبل أمريكا، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

وحاولت السلطات الروسية في السنوات الأخيرة الحد من حريات الإنترنت عن طريق منع الوصول إلى بعض المواقع وخدمات الرسائل.

وإذا ما وافق البرلمان الروسى على اقتراح المشرعين، كما يبدو من المحتمل، فإن ذلك سيحدّ من بين أمور أخرى تدفقات حركة المرور على الإنترنت عبر الشبكات الأجنبية.