كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دويتش تيليكوم وأورانج" تعيدان النظر فى التعامل مع "هواوى" الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه شركة هواوي الصينية، تحديات جديدة في أوروبا بعد أن أعلنت شركة "دويتشه تيليكوم" الألمانية أنها ستعيد النظر في إستراتيجية البائع الخاصة بها، وقالت شركة "أورانج" نها لن تتعاقد مع الشركة الصينية لبناء شبكة الجيل الخامي في فرنسا.

ويعود التحول من قبل قادة السوق الوطنيين، المملوكين جزئياً للدولة، إلى استبعاد شركة هواوي لأسباب تتعلق بالأمن القومي من قبل بعض حلفاء الولايات المتحدة، بقيادة أستراليا، من بناء شبكات المحمول من الجيل الخامس.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، أطلع المسؤولون الأمريكيون، الحلفاء على أن شركة هواوي في نهاية المطاف مطوعة من قبل الدولة الصينية، وحذرت من أن معدات شبكتها قد تمثل "الأبواب الخلفية" التي يمكن أن تفتح لهم التجسس السيبراني