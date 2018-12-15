كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيسبوك" تحقق فى خروقات جديدة تسببت فى عرض صور خاصة لملايين المستخدمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة فيسبوك، إنها قامت بتصحيح خلل برمجي قد يسمح بعرض صورا خاصة لما يصل إلى 6.8 مليون مستخدم، في أحدث سلسلة من العيوب التي دفعت المنظمين في جميع أنحاء العالم للتحقيق في ممارسات الخصوصية من الشبكة الاجتماعية الشهيرة.

وتسبّب الخطأ فى تقديم 1500 طلب للحصول على صور خاصة لمدة 12 يومًا حتى 25 سبتمبر، وأثّر ذلك على المستخدمين الذين منحوا إذنًا لتطبيقات الجهات الخارجية للوصول إلى صورهم.

ووعدت الشركة بالتحقيق، وقالت الجمعة، في مدونة تستهدف المطورين الذين ينشئون تطبيقات لمنصتهم "نأسف لحدوث ذلك".