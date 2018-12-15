كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشرطة الفرنسية، منذ قليل، الغاز المسيل للدموع على متظاهري السترات الصفراء، في تظاهراتها للسبت الخامس على التوالي.

وأطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على موقع فيس بوك قناة التعبئة الأساسية للمحتجين، إلى التظاهر في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.