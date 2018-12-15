كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات لوقف التصعيد الإسرائيلي الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الشيخ في تصريحات لتلفزيون فلسطين، اليوم السبت، أن عباس أعطى تعليماته المباشرة لإعادة بناء منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري فورا، الذي فجرته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.
وأكد أن القيادة تتابع بالتفصيل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وموقف القيادة الفلسطينية لن يتغير حيال الجرائم الإسرائيلية، مبينا أن حكومة نتنياهو تسعى لتكريس الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، ويواصل استهدافه المباشر لموقف الرئيس.
وأشار الشيخ إلى أن الرئيس عباس سيغادر غدا لعقد اجتماع مع ملك الأردن عبد الله الثاني لبحث العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا.
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