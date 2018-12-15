نائب يدعو لتكريم نحمدو سائقة الميكروباص والسيدات المكافحات داخل البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور عمر حمروش ، عضو مجلس النواب وأمين اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى تكريم المواطنة نحمدو سعيد عبد الرازق، سائقة الميكروباص، وغيرها من السيدات المكافحات من أجل العمل التى تعمل فى المهن الشاقة ، وذلك داخل البرلمان، وأن يخصص لهن يوما للتكريم ويكونوا مثال أمام باقى أبناء الشعب ، للتعبير عن المرأة المصرية الأصيلة التى تعمل من أجل العيش، وأنها قادرة أن تستكمل مهما كانت ظروف الحياة .

وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"الخليج 365" أن السيدات مثال نحمدو وغيرها هن خير مثال التى تستحق التكريم من كل المؤسسات، سواء الأحزاب والمجتمع المدنى والبرلمان وغيرها، لأنهن يعبرن عن البلد، فالرئيس دائما ما يتحدث عن دور المرأة فى المجتمع، فلابد وأن يكون لنا دور أيضا فى الاهتمام بكل قضايا السيدات فى مصر .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أجرى الخميس الماضى ، جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات فى قطاع الطرق والنقل ، صافح الرئيس فى طريق عودتة السيدة "نحمدو " التى تعمل سائقة ميكروباص ، وتحدث معها على المشاكل التى تقابلها ،حيث طالبت السيدة الرئيس بتوفير ميكروباص لها بدلا من الذى تعمل عليه ،وهو ما استجاب له الرئيس السيسى .