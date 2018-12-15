شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ندوة "دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل فعاليات الندوة التى تنظمها المنطقة الروتارية 2451 مصر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت عنوان الصورة العامة للروتارى 2018/2019، وانطلقت الفعاليات بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية اعقبه السلام الخاص بالروتارى.

وتتضمن تنظيم الندوة، عددا من الجلسات التقاشية، أولها حول دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع، ويحاضر فيها المهندس حسام صالح، الرئيس السابق لروتارى المعادى، والرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين.

وتبحث الندوة فى جلستها النقاشية الثانية، "مستقبل الصحافة فى ظل التطور التكنولوجى وتأثيرها على الروتارى"، فيما تناقش الجلسة الثالثة "الإعلام ودوره فى إظهار العمل التطوعى"، ويشارك فى الجلسات نخبة من كبار رجال الصحافة والإعلام، حيث من المقررأن تختتم فعاليات الندوة بتكريم عدد من الرعاة والمشاركين.