شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ندوة "دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل فعاليات الندوة التى تنظمها المنطقة الروتارية 2451 مصر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت عنوان الصورة العامة للروتارى 2018/2019، وانطلقت الفعاليات بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية اعقبه السلام الخاص بالروتارى.
وتتضمن تنظيم الندوة، عددا من الجلسات التقاشية، أولها حول دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع، ويحاضر فيها المهندس حسام صالح، الرئيس السابق لروتارى المعادى، والرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين.
وتبحث الندوة فى جلستها النقاشية الثانية، "مستقبل الصحافة فى ظل التطور التكنولوجى وتأثيرها على الروتارى"، فيما تناقش الجلسة الثالثة "الإعلام ودوره فى إظهار العمل التطوعى"، ويشارك فى الجلسات نخبة من كبار رجال الصحافة والإعلام، حيث من المقررأن تختتم فعاليات الندوة بتكريم عدد من الرعاة والمشاركين.
من جانبها، قالت سوزى إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة للمنطقة الروتارية 2451 مصر، إن المنظمة روتارى تحاول تسليط الضوء على المشروعات الخدمية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع.
وأضافت سوزى إبراهيم خلال كلمه لها بالنظوة التى تنظمها منطقة روتارى 2451 أنه من خلال الايمان العميق بأنه بدون منظمات المجتمع المدنى فى دعم المجتمع ساهمت روتارى خلال ال 40 سنة الماضية بمشروعات عديدة فى مختلف المحافظات حيث القضاء على شلل الاطفال ومحو الامية والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والبنية الاساسية للتعليم.
ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة الألفى منسق اللجنة المنظمة للندوة، إن دور الروتارى فعال فى خدمة المجتمع المدنى وما يقدمه من خلال 6 محاور أساسية التى تتمثل فى نشر السلام ومحو الأمية والتدريب المهنى وتوصيل المياه للقرى النائية، ومن خلال الاهتمام بمثل هذه المجالات نساهم برفع المستوى المعيشى للمواطنين.
وأضافت منسق اللجنة المنظمة للندوة خلال كلمتها: نقوم بجانب كبير فى خدمة المجتمع، من خلال القوافل الطبية فى الأحياء، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وترميم المبانى، وعمليات الإغاثة العاجلة فى الكوارث، أما الشباب فهم الاهتمام الأكبر للروتارى لتخريج شباب قادر على خدمة المجتمع .
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ندوة "دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .