شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى تثمن قرار محافظ بورسعيد بتمليك 58 مصنعا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت النائبة سعاد المصري قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتمليك شباب المحافظة مشروع ال58 مصنعا، والذي جاء استجابة للطلب الذي تقدمت به في اغسطس الماضي ، والذي طالبت فيه بحقوق الشباب في تملك مصانعهم .

وأشارت النائبة سعاد المصري في بيان اليوم إلى انها ستتقدم، بطلب اخر لمحافظ بورسعيد ، طالبت خلاله بزياده مدة سداد القيمة المالية للمصانع لتصبح في متناول دخل الشباب اصحاب المشروعات.

وأكدت نائبة بورسعيد انها ستظل داعمة لشباب مشروع ال58 مصنعا حتى تصبح تجربة رائدة في مصر والوطن العربي.

وأبدت النائبة تطلعها الي أن يكون هناك الكثير من المجمعات الصناعية لشباب بورسعيد، مؤكدة انها ستسعي من أجل تحقيق ذلك، وستكون نقطة البداية هي تشغيل مشروع ال118 مصنعا بما يناسب الشباب من صغار المصنعين .

وقالت النائبة إن تملك الشباب لمشروعاتهم ياتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ورعاية الشباب في رياده الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ، مطالبة اللواء عادل الغضبان بمزيد من الدعم للشباب، مشيرة الي حرصه على التعاون في ملف دعم الشباب والمشروعات الصناعية.