قوات الأمن الفرنسية تستعد للمزيد من احتجاجات حركة السترات الصفراء

مصراوي - باريس- (د ب أ):
جرت تعبئة الآلاف من قوات الشرطة والدرك الفرنسية اليوم السبت للأسبوع الخامس على التوالي للتعامل مع احتجاجات متوقعة لحركة السترات الصفراء.
وقال قائد شرطة باريس ميشال دلبيش إن الإجراءت الشرطية ستكون مثل الأسبوع الماضي، حيث سيجري تنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق للأشخاص والسيارات قبل الاحتجاجات وستتعامل وحدات متنقلة من شرطة مكافحة الشغب مع أي اندلاع للفوضى.
لكن المواقع السياحية حول العاصمة، ومن بينها متحف اللوفر وبرج ايفل تعتزم فتح أبوابها أمام الزائرين اليوم بعد أن كانت مغلقة يوم السبت...
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