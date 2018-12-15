«بنعمل كده ليه».. السيسي: 11.7 مليون مواطن من أصل 17 مليون بعافية شوية

مصراوي - كتب - محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، شملت إجراء المسح الطبي على 17 مليون مواطن.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت: إنت بتتكلم هنا على اللي تم إجراء المسح عليهم في المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية حوالي 17 مليون مواطن، تقريبا أكثر من 10 ملايين عندهم مشكلة، وفي 700 ألف مصاب بفيروس سي.
وتابع الرئيس السيسي: في حوالي 11 مليون مصاب بالأمراض غير السارية، الإجمالي 11.7 مليون مواطن من 17 مليون أجروا...
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