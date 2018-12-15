ترند الموجز|ضربة قوية لسد النهضة..وحادث مروع لمحمد إمام..وتعليق صلاح على التتويج..وموعد مباراة الزمالك والقطن والقناة الناقلة المفتوحة..وتخفيضات ملابس الشتاء

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بشرى سارة للمصريين.. ضربة قوية لسد النهضة.. وتعليق ناري من عمرو أديب، وحادث مروع لمحمد عادل إمام.. وصفحته تكشف تفاصيل حالته الصحية، وليلة تتويج "صلاح".. أول رد فعل من الفرعون.. ورسالة مؤثرة من ليفربول.. وتعليق مبهر من أديب، وموعد مباراة الزمالك والقطن في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة المفتوحة وترددها.. وتشكيل هجومي لجروس، وتخفيضات هائلة من "كارفور وأولاد رجب وكازيون" على ملابس الشتاء والأحذية: الجاكت بـ135 جنيها.. والسويت شيرت بـ69.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

بشرى سارة للمصريين.. ضربة قوية لسد النهضة.. وتعليق ناري من عمرو أديب

في مفاجأة سارة للشعب المصري، أعلنت إثيوبيا تأجيل بناء سد النهضة 4 سنوات إضافية، بسبب تغييرات هندسية وفنية في التصميمات.

وقال كفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، إن السد يحتاج إلى 4 سنوات أخرى لإكمال البناء.

وأضاف هورو، أن البناء قد تأخر بسبب التغيير في التصميم، ما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأشار مدير المشروع إلى أن أعمال بناء السد جارية دون انقطاع.

وبلغت تكلفة سد النهضة، الذي يجري بناؤه على طول نهر النيل، حتى الآن نحو 98 مليار بير.

وكانت إثيوبيا أعلنت مشروع السد في عام 2011، حيث كان من المقرر إنجازه في غضون خمس سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن.

ودخلت مصر خلال الفترة الماضية، في سلسلة اجتماعات ومفاوضات مع الجانب الإثيوبي، حول الدراسات الفنية لسد النهضة، حيث تخشى الإدارة المصرية بأن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، في حين أن إثيوبيا تنفي ذلك الأمر، وتؤكد أن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

تعليق قوي من عمرو أديب

من جانبه عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بقرار تأجيل بناء السد لأربع سنوات إضافية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر بمثابة بشرى سارة للمصريين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، على "إم بي سي مصر": "مصر ربنا حميها وبيحبها.. والتأجيل ده جه في مصلحتنا لأن المشروع كان بيضغط علينا وعلى مواردنا المائية".

وأضاف الإعلامي: "الشركة المنفذه للمشروع عاملين شغل غلط ومركبين حاجات غلط، خذوا وقت زى ما أنتوا عاوزين براحتكم خالص، ولو طلبت فكوا السد كله واعملوه من أول وجديد ".

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حادث مروع لمحمد عادل إمام.. وصفحته تكشف تفاصيل حالته الصحية

أنقذت العناية الإلهية، الفنان محمد عادل إمام من حادث موتوسيكل خطير، أثناء تصوير أحد المشاهد بفيلمه الجديد "لص بغداد".

وطمأنت الصفحة الرسمية لمحمد إمام على الفيس بوك جمهوره، وأكدت أنه بخير وحالته مستقرة.

وكان إمام قد تعرض إلى كدمات متفرقة بجسده، أثناء قفزه بـ"موتوسيكل"، من مكان مرتفع عن الأرض بأحد المناطق بمدينة أكتوبر، خلال تصوير "لص بغداد".

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ليلة تتويج "صلاح".. أول رد فعل من الفرعون.. ورسالة مؤثرة من ليفربول.. وتعليق مبهر من عمرو أديب

تُوج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2018، التي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للعام الثاني على التوالي.

وتفوق الفرعون المصري على كل من السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال، وخاليدو كويبالي مدافع منتخب السنغال ونابولي الإيطالي، ومهدي بنغطية مدافع المغرب ويوفنتوس، وتوماس بارتي لاعب غانا وأتلتيكو مدريد الإسبانى.

وتعد جائزة "بي بي سي"، الثانية من حيث الأهمية بعد جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 من "بي بي سي"، لينجح في تحقيقها للعام الثاني على التوالي، بعد أن فعلها النيجيري جاي جاي أوكوتشا في عام 2002.

ويعتبر صلاح هو ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على التوالي.

وأصبح "موو" أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يظفر بالجائزة لعامين متتاليين.

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أول رد فعل لصلاح

وفي أول رد فعل له، أكد محمد صلاح نجم ليفربول أن تتويجه بالجائزة جاء نتيجة مساندة زملائه في الفريق.

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب تتويجه: "شعور رائع أن أفوز بالجائزة مرة أخرى، وأسعى للفوز بها في الموسم المقبل 2019".

وواصل الفرعون: "أحاول أن أكون محترف لأقصى درجة، وزملائي في ليفربول يجعلون كل شئ سهل بالنسبة لي".

وعن الحلم الذي يراوده الفترة المقبلة، أجاب صلاح: "أرغب في الحصول على جميع الألقاب مع ليفربول، من أجل إسعاد جماهير النادي، وأتمنى مساعدة الفريق للفوز بكل شئ، وخاصة لقب الدوري الإنجليزي".

كما نشر صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" محتفلا بتتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

في سياق متصل، قدم الحساب الرسمي لنادي ليفربول على تويتر التهنئة لنجمه موو صلاح بفوزه بالجائزة.

وكتب نادي ليفربول: "كما أنت وكما كنت دائماً، رائع يا صلاح.. المصري MoSalah يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية عن عام 2018".

من جانبه، أبدى الإعلامى عمرو أديب، سعادته بفوز النجم المصري، بالجائزة.

وقال "أديب"، في برنامجه الحكاية، الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر"، الجمعة: "هذا الفوز أصبح لا يرضى طموحنا، ونطمع بحصوله على جائزة أفضل لاعب بالعالم، وحصوله أيضا على الكرة الذهبية".

وأضاف: "أصبحنا لا نتابع نجوم العالم كميسي، ورونالدو، بل نتابع الدورى الإنجليزي بسبب محمد صلاح".

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موعد مباراة الزمالك والقطن في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة المفتوحة وترددها.. وتشكيل هجومي لجروس

يستهل الزمالك مشواره في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة القطن التشادي، في السابعة مساء اليوم السبت، بملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32.

ويشارك الفريق الأبيض في الكونفدرالية، باعتباره بطلا لكأس مصر نسخة 2017-18.

وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا المتواضع.

ويسعى المارد الأبيض، لحسم المباراة والفوز بنتيجة كبيرة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، لتسهيل لقاء الإياب، الذي سيقام يوم 23 من الشهر الجاري في تشاد، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني أو (الونش) - حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن أو (مصطفى فتحي)

الهجوم: كاسونجو كابونجو

القناة الناقلة المفتوحة وترددها

أعلنت قناة أون سبورت بث مباراة الزمالك والقطن التشادي، حصريا.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

تردد أون سبورت

القمر: نايل سات

التردد: H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

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