انتهاء اعتصام سائقي الباصات على المسلك الغربي من أوتوستراد نهر الكلب

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"انتهاء اعتصام سائقي الباصات على أوتوستراد ​نهر الكلب​- المسلك الغربي، وحركة المرور طبيعية في المحلة".

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