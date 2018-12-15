طارق المرعبي: ننظر بتفاؤل الى مساعي واتصالات رئيس الجمهورية

اشار عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​طارق المرعبي​ الى "اننا ننظر بتفاؤل الى مساعي واتصالات رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، ولكن على الافرقاء الذين يبتدعون العراقيل، ان يعوا ان الاخطار المحدقة الاقتصادية و​التهديدات الاسرائيلية​ على لبنان لن تأتي على فريق دون اخر".

وسأل المرعبي خلال استقبالاته مراجعات المواطنين في مكتب "​تيار المستقبل​" في عكار حيث التقى العديد من اهالي عكار، "ماذا تريدون من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ان يفعل اكثر مما فعله. أبالمكابرة والتحدي نبني وطنا او بالنقاش البناء والجدي والحرص على البلد والتسامح. وطالما يعرف الجميع اننا محكومون بالتوافق، فلماذا نفتعل البروباغندا ونوتر الاجواء ونعلي سقف الخطابات، لمصلحة من؟".