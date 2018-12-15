جائرة البرلمان العربي للنائب ميشال موسى والامين العام عدنان ضاهر

وافقت لجنة جائزة التميز البرلماني العربي في إجتماعها الذي عقد في ​القاهرة​ أمس على منح جائزة التميز البرلماني العربي للنائب ​ميشال موسى​. كما وافقت أيضاً منج جائزة التميز للأمين العام للمجلس النيابي ​عدنان ضاهر​.

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