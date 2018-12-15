السيد: العسكري لا يتمنى أن يُقتل على يد أهله والشهيد رؤوف يزبك قُتل ظلما

ركّز النائب ​جميل السيد​، على أنّ "العسكري لا يتوقّع ولا يتمنّى أن يُقتَل على يد أهلِهِ، بل أن يستشهد دفاعًا عنهم بمواجهة عدو إسرائيلي أو إرهاب تكفيري".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مع الأسف، العريف الشهيد رؤوف يزبك قُتِل ظلمًا حيث لا يتمنّى"، متوجّهًا إلى "أهلنا الكرام في المنطقة" بالقول: "كبارنا تركوا تاريخًا مشرّفًا، واجبنا أن نحافظ عليه، لا تدميره".