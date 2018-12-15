افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن "حوالى ٥٠٠ طفل من زحلة والجوار لبوا دعوة هيئة قضاء زحلة في ​التيار الوطني الحر​ لحضور مسرحية Happy Birthday Lolita على مسرح الكلية الشرقية في حضور النائب ​سليم عون​ والوزير السابق كابي ليون ومنسقة الهيئة جيهان جبور واعضاء الهيئة وعدد من اعضاء مجلس القضاء في التيار".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: هيئة قضاء زحلة بالوطني الحر اقامت مسرحية للأطفال بمناسبة الأعياد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .