أبي رميا: ما يحصل منذ سبعة اشهر في موضوع الحكومة مؤسف ومعيب

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون ابي رميا​ إلى اننا "نقدم تعازينا الحارة للجيش اللبناني ولعائلة الجندي الشهيد رؤوف يزبك"، مؤكدا أن "القرار السياسي والامني باستئصال هذه البؤر الارهابية الخارجة عن الدولة قد اتخذ".

وفي حديث تلفزيوني رأى أبي رميا ان "ما يحصل منذ سبعة اشهر في موضوع ​الحكومة​ مؤسف ومعيب و​المجتمع الدولي​ تحمل مسؤوليته تجاه لبنان من خلال مؤتمر "سيدر" وينتظر منا تأليف الحكومة"، لافتا الى اننا "تمنيا على رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ استقبال النواب ​السنة​ المستقلين"، معتبرا انه "وفي مكان ما على الجانبين تقديم التنازلات والمسألة اليوم عالقة بين الحريري ونواب اللقاء التشاوري".

وشدد أبي رميا على أن "الشعب اللبناني يأس من كل الطبقة السياسية وانا ما ازال أؤمن بلبنان لان شبابه يتمتع بالديناميّة ولوجود ايقونة اسمه العماد ميشال عون".