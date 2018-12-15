توقيف شخصين بالخندق الغميق ادعيا صفة أمنية ونفذا عشرات عمليات السلب والسرقة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت عدّة ​عمليات سلب​ طالت مواطنين لبنانيين وعمال أجانب في مناطق مختلفة من محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، من قِبل شخص أو شخصين مجهولَين، على متن دراجة آلية صغيرة الحجم لون أبيض، يدّعيان صفة أمنية، بحيث يقومان باستجلاء هوية الشخص الضحية ويسلبانه ماله، ويغادران إلى جهةٍ مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الاثر، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي تحرياتها واستقصاءاتها، وتمكّنت من تحديد هوية الفاعلَين، وهما: "م. ا." وهو سوري من مواليد عام 1992 ملقّب بـ"ابو الحكم"، و"ح. ع." وهو لبناني من مواليد عام 1990 ملقّب بـ"كراجي"".

وبيّنت المديرية أنّ "الأوّل مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم انتحال صفة وسرقة، والثاني مطلوب بموجب خلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرمي تسبّب بإيذاء وتحقير رجال الأمن ومعاملة عناصر عسكرية بالشدّة"، مشيرةً إلى أنّ "في تاريخ 11 كانون الأول 2018، ومن خلال عملية نوعية، تمكّنت القوة الخاصة التابعة للشعبة، من توقيف الأوّل في محلة ​الخندق الغميق​ - بيروت".

وكشفت أنّ "بالتحقيق معه، اعترف أنّه منذ حوالي أريعة أشهر وهو يقوم إمّا بمفرده أو بالاشتراك مع "ح. ع." بتنفيذ عمليات سلب وسرقة، من خلال انتحال صفة أمنية ضمن عدّة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأنّه يقوم بنشاطاته ثلاث مرّات اسبوعيًّا، بمعدل ثلاث أو أربع عمليات في اليوم الواحد، وانّه نفّذ عشرات ​عمليات السلب​".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتاريخ 12 كانون الأول 2018، نفّذت القوة الخاصة عملية خاطفة في المحلة ذاتها وتمكّنت من توقيف الثاني. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، كما تمّ ضبط الدراجة الآلية المستخدمة في عمليات السرقة والسلب"، مفيدةً بأنّه "تمّ إجراء المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".