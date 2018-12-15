السيسي يفتتح محطة مياه سوهاج الجديدة بتكلفة 180 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر "الفيديو كونفرانس" محطة تنقية مياه سوهاج الجديدة، وشهد الافتتاح وإزاحة الستار اللواء علاء رشاد، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس رجب سليمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

وتعتبر المحطة من أكبر محطات المياه على مستوى المحافظة، وتبلغ مساحتها 22 فدانًا، وتغذي مدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، بطاقة إنتاجية 155 ألف لتر في اليوم.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة حوالي 180 مليون جنيه، وتم التشغيل التجريبي للمحطة ثم التشغيل الرسمي بعد أخذ عينات من المياه وتحليلها في معامل وزارة الصحة التي أثبتت مطابقتها للمواصفات.

وتنفذ المحطة على 3 مراحل، تم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة إنتاجية 35 ألف متر مكعب لكل يوم، وتنتج المحطة حاليًا حوالي 12 ألف متر مكعب مياه لكل يوم، حسب الاحتياجات الحالية للمدينة وجامعة سوهاج.

ونفذت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" محطة تنقية مياه سوهاج الجديدة بإشراف هيئة المجتمعات العمرانية.