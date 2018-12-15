تأجيل دعوى منح "السيسي" ولايتين لإنهاء مشاريعه والقضاء على المخاطر لـ 16 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حمدي سليمان المحامي بالنقض، تطالب بإلغاء القرار السلبي بالعمل بالظروف العادية، وإلزام السلطة التنفيذية بالعمل بنظرية الظروف الطارئة وتعطيل المادة 140 من الدستور المصري، ومنح الرئيس السيسي، ولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته، للانتهاء من حالة الخطر الداهم الذي يهدد أمن مصر، والانتهاء من كافة المشاريع التي بدأها الرئيس، والعبور بالوطن لبر الأمان، لجلسة 16 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 44 لسنة 73 قضائية، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.