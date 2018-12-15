الشرطة الفرنسية تحاصر السترات الصفر اء بالغاز المسيل للدموع في قوس النصر

محتجي السترات الصفراء في باريس

وكالات :

تجمع اليوم عشرات من محتجي السترات الصفراء في باريس في محيط قوس النصر وقامت الشرطه الفرنسية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع المدينة للسبت الخامس على التوالي،وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وعاد محتجو "السترات الصفراء" للنزول إلى الشوارع الفرنسية، على الرغم من تنازلات الرئيس إيمانويل ماكرون ودعواته إلى الهدوء والنظام.

وأُطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على موقع فيسبوك، قناة التعبئة الأساسية للمحتجين، إلى التظاهر اليوم في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.

ويفترض أن يجري تجمع في ساحة الجمهورية بباريس عند الساعة 14:00 (13:00 بتوقيت غرينيتش). وقد دعت حوالي 15 منظمة يسارية مؤيديها للانضمام إلى "السترات الصفراء" في الساحة الواقعة في شرق باريس.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء كلمته في ختام قمة أوروبية في بروكسل، أمس الجمعة إن "بلدنا يحتاج اليوم إلى الهدوء، يحتاج إلى النظام".

وأضاف: "قدمت ردا على مطالب السترات الصفراء، أن "الحوار (...) لا يتم باحتلال الأماكن

العامة والعنف".

وتخشى السلطات الفرنسية وقوع حوادث جديدة بعدما انتهى السبت الماضي بعدد قياسي من الموقوفين (حوالى ألفين) وأكثر من 320 جريحا، وأضرار مادية في العديد من المدن، بينها باريس وبوردو وتولوز (جنوب غرب البلاد). وكان نحو 136 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.

ولمواجهة أي فلتان، أعلنت السلطات في باريس عن نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في العاصمة الفرنسية. وفي الوقت نفسه ستجري عمليات تفتيش في الطرق ومحطات القطارات ووسائل النقل العام في باريس، وستفرض إجراءات حماية على الدخول إلى المؤسسات مثل قصر الأليزيه والجمعية الوطنية.