وزير الخارجية الباكستاني يؤكد ضرورة العمل مع أفغانستان والصين لدحر الإرهاب

وكالات :

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ضرورة العمل الجماعي بين بلاده وأفغانستان والصين، لإحباط مخططات أعداء السلام في المنطقة وتكثيف التعاون بين الدول الثلاثة في مختلف القطاعات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال قريشي خلال مشاركته في قمة ثلاثية الأطراف تعقد اليوم

السبت في العاصمة الأفغانية كابول إن التنسيق الجيد فيما بين إدارة ومخابرات بلاده مع المخابرات الأفغانية سيعود بالنفع على الجانبين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن باكستان ستواصل لعب دورها في تيسير عملية الحواروالمصالحة الأفغانية.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني "وانج يى" عن رغبه بلاده في نجاح عملية المصالحة الأفغانية إلى جانب رغبتها أيضًا في تعزيز علاقتها مع أفغانستان وجعلها جزءًا من مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.يذكر أن هذه هي الجولة الثانية من القمة الثلاثية الأطراف، حيث عقدت الجولة الأولى في بكين في 23 ديسمبر من العام الماضي.