مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في تظاهرة مناهضة للهند بإقليم كشمير

وكالات :

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بمدينة بولواما بإقليم كشمير، حيث فتحت قوات الأمن النيران على تظاهرة لمئات المناهضين لحكم الهند للإقليم المتنازع عليه مع باكستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن الشرطة قولها "إن

التظاهرات اندلعت بعدما قامت القوات الهندية بفرض حصار على المدينة، حيث أخطرت باختباء مسلحين بها".وكان نحو 238 مسلحًا و150 جنديًا و150 مدنيًا لقوا حتفهم خلال النزاعات المسلحة الطاحنة خلال العامالجاري بين الجانبين، والتي تعد الأشد ضراوة منذ عام 2009.يذكر أن النزاع في إقليم "كشمير" بين الهند وباكستان، بدأ منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازعان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وباكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".