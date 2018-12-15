اخبار العالم

مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في تظاهرة مناهضة للهند بإقليم كشمير

0 نشر
0 0

مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في تظاهرة مناهضة للهند بإقليم كشميرالشرطة الهندية
وكالات :

 أعلنت الشرطة الهندية مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بمدينة بولواما بإقليم كشمير، حيث فتحت قوات الأمن النيران على تظاهرة لمئات المناهضين لحكم الهند للإقليم المتنازع عليه مع باكستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن الشرطة قولها "إن

التظاهرات اندلعت بعدما قامت القوات الهندية بفرض حصار على المدينة، حيث أخطرت باختباء مسلحين بها".
وكان نحو 238 مسلحًا و150 جنديًا و150 مدنيًا لقوا حتفهم خلال النزاعات المسلحة الطاحنة خلال العام

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

الجاري بين الجانبين، والتي تعد الأشد ضراوة منذ عام 2009.
يذكر أن النزاع في إقليم "كشمير" بين الهند وباكستان، بدأ منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازعان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وباكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في تظاهرة مناهضة للهند بإقليم كشمير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2018 © -
الرجوع الى الاعلى