قصر شبرا التاريخي بالسعودية يحتضن برنامجًا للإرشاد السياحي

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الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيالسعوديه ليندا سليم
للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن المرشد السياحي هو سفير لوطنه، ويعكس الانطباع العام لدى الزائر والسائح عن البلد الذي يزوره، وله إسهام مهم في تنشيط
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) فعاليات دورة (إرشاد سياحي) للمتقدمين على رخصة الإرشاد السياحي، يوم غدٍ في قاعة قصر شبرا التاريخي، وتستمر الدورة لمدة أسبوع.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة
يذكر أن المحاور ستركز على التعريف بأهمية عمل المرشد السياحي، والتعريف بالمسارات السياحية المتعددة بالمنطقة، وتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع السياحية لدعم التدريب التطبيقي.
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