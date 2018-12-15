في قضية عاصم عمر.. المحكمة تقبل طلب الاتهام المقدم بخصوص شهادة نظامي

قبلت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عاطف محمد عبد الله طلب ممثل الاتهام سماع شاهد اتهام أخير في قضية الطالب المستقل عاصم عمر الذي اتهم برمي مقذوف ملتوف معدل داخل عربة دفار الشغب الذي اعترض الدفاع على الطلب الذي قدم وذكر بأن الشاهد ليس من ضمن كشف شهود الاتهام مما جعل القاضي يرجئ الجلسة للفصل فيها ومن خلالها فصلت المحكمة الطلب الذي اعترضت عليه هيئة الدفاع وحددت جلسة أخرى لسماع شاهد الاتهام الأخير.

وتشير تفاصيل البلاغ حسب صحيفة التيار أنه على إثر اندلاع أحداث تظاهرات احتجاجية على قرار بيع جامعة الخرطوم، حيث اصطف بعض الطلاب في مسيرة توجهت إلى السوق العربي بالخرطوم، في الوقت الذي كانت سيارة الشرطة تفض المتظاهرين بالقرب من مول الواحة بالخرطوم، قام المتهم برمي عبوة حارقة (ملتوف) أدت إلى إصابة أفراد الشرطة داخل دفار بحروق خطيرة ومن بينهم المجني عليه الذي توفى متأثراً بالحروق بمستشفى الشرطة بعد مضي أسبوع. وكانت النيابة بتاريخ (22/5/2016) قد عدلت مادة الاتهام من الأذى الجسيم إلى القتل العمد، وتم القبض على المتهم وبعد اكتمال التحريات قدم إلى المحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)