إلقاء القبض على زوجة بتظهير شيك مسحوب باسم زوجها

ألقت السلطات القبض على زوجة بعد أن قامت بناءً على طلب زوجها بتظهير شيك مسحوب باسمه بمبلغ 650.000 رغم عملها بأن حسابه خالٍ .

وعندما جاء موعد تسديد الشيك كانت المفاجأة، وتم اتخاذ إجراءات ضدها وألقى القبض عليها وأودعت الحراسة في حين أن زوجها سافر خارج السودان، ورغم محاولات أهلها لمساعداتها لم يتمكنوا من تسديد المبلغ، وحكم عليها بالسجن ولم يقم الزوج الذي تسبب في سجنها بمساعدتها .

الجدير بالذكر وبحسب صحيفة أخبار اليوم أنه حسب مواد القانون أن من يظهر سكاً ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم ما يدعو لرده يعاقب بالغرامة أو السجن مدة لا تتجاوز ثلاثا سنوات أو بالعقوبتين معاً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)