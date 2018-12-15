زوجة تقاضي زوجها بسرقة أثاثاتها المنزلية

تقدمت زوجة برفع دعوى قضائية ضد زوجها تتهمه فيها بسرقة أثاثاتها المنزلية أثناء فترة غيابها عن المنزل ، وأكدت الزوجة أن زوجها قام بأخذ جميع أثاثاتها بعد مغادرتها عش الزوجية إلى منزل أسرتها لفترة قصيرة ، وبينت أنه لم يعارض سفرها .

وطالبت في دعواها معاقبة الزوج بعد أن رفض إعادة أثاثاتها بحسب صحيفة السوداني ، مؤكدة أنها اقتنتها بمالها الخاص ولم يساهم هو في شرائها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)