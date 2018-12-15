توجيه التهمة لاختصاصي ونائبه في قضية خطأ طبي بمستشفى شهير

وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي حامد صالح، تهماً لاختصاصي نساء وتوليد ونائبه بمستشفى شهير، وقال القاضي من خلال توجيهه للتهمة: بأنكما عن طريق الخطأ قُمتما بالإهمال على المجنى عليها مما تسببتما في وفاتها، وذلك مخالفين للمادة (132) من القانون الجنائي المتعلقة بالخطأ الطبي.

ورد ممثل الدفاع عن المتهمين الأستاذ نبيل أديب بأن المتهمين غير مذنبين وقاما بواجبهما كاملاً تجاه المريضة ولديهما شهود على ذلك، ومن بين الشهود قابلة (داية) وهي شاهدة وقائع وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لسماعهم.

وتشير تفاصيل البلاغ المدون حسب صحيفة التيار بأن المجني عليها كانت متابعة لدى الاختصاصي المتهم الأول الذي يعمل بإحدى المستشفيات المعروفة وأخبرها بأن المخرج ضيق وتحتاج لعملية قيصرية وعند ذهابها إلى المستشفى قام المتهم الثاني نائبه الاختصاصي بإعطائها حبة طلق صناعي وبعد ذلك ساءت حالتها تم إدخالها لعملية الولادة وتم الاتصال بالمتهم الأول الذي حضر وداخل غرفة العمليات أسلمت الروح مما دفع بزوجها الشاكي لتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين والمستشفى وحددت المحكمة جلسة أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)