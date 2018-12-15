كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات بين متظاهري السترات الصفراء والشرطة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهري "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية وسط بباريس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربيبة.
وعززت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إجراءاتها الأمنية ونشرت الآلاف من عناصر الشرطة في مدن عدة، استعدادًا احتجاجات السترات الصفراء.
وأطلق العديد من الدعوات في الأيام الأخيرة على موقع فيس بوك قناة التعبئة الأساسية للمحتجين، إلى التظاهر في باريس والمدن الفرنسية الأخرى.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
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