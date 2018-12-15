كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يلتقي ملك الأردن لبحث التصعيد الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور العاصمة الأردنية عمّان لعقد اجتماع مع ملك الأردن عبدالله بن الحسين، لبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.

وقال الشيخ، إن هذه الزيارة التي ستجري يوم غد الأحد، تأتي لبحث العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإن الرئيس عباس يجري اتصالات محلة وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي.

وتابع الوزير الفلسطيني، أنه "خلال أيام سيتم عقد اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الجرائم الإسرائيلية".

وفي ملف الانقسام الفلسطيني، دعا الشيخ حركة حماس للانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي كان خنجراً في خاصرة الشعب الفلسطيني على مدار 12 عامًا.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً كبيراً منذ أيام، قتلت خلاله إسرائيل 5 فلسطينيين، واعتقلت العشرات بعضهم من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما لا تزال تفرض طوقاً على مدينة رام الله، في أعقاب مقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان.