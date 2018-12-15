كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 قتيلا و 90 مصابا بعد تناول طعام فى معبد بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الشرطة الهندية اليوم السبت إن 11 شخصا بينهم طفلان توفوا ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد.
واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث الذي وقع أمس الجمعة بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد. وما زال كثيرون يعالجون من هذه الأعراض.
وذكرت تقارير إعلامية في الهند أنه يشتبه بحدوث تسمم غذائي نتيجة تلوث الطعام بمبيد حشري، لكن الشرطة قالت إن من السابق لأوانه تحديد سبب التسمم.
وقال ضابط شرطة كبير يدعى جيتا م.س لرويترز "أرسلنا جثث المتوفين والطعام المسمم لمعمل الطب الشرعي. وبعد استلام التقرير يمكننا قول ما الذي حدث".
وأضاف أن غربانا وكلابا نفقت أيضا بعد تناول هذا الطعام.
وذكرت تقارير إعلامية أن حكومة ولاية كارناتاكا ستقدم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف روبية (6953.14 دولار) لأسرة كل متوف.
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