كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد خليجي على تصريحات تميم بشأن حل أزمة المقاطعة مع قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، في تعليق على الكلمة التي ألقاها الشيخ تميم بن حمد خلال منتدى الدوحة اليوم السبت.

وغرد ابن أحمد عبر "تويتر" اليوم السبت: "قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض".

وتابع "قطر تدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر. وفوق ذلك لا ندري عن اي مقاطعة يتكلمون".