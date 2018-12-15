كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تنتقد انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدون صامويل، أن حكومته لن تصمت في وجه الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما تلك التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وشدد في لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين أمس الجمعة، على أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبريطانيا ممثلة بحكومتها ووزرائها تحث الإسرائيليين في كل فرصة لإيقاف الانتهاكات، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم السبت.

وأوضح، أن حكومته ناشطة في تطبيق كافة القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية المستقلة لأراضيها المحتلة، منوهاً إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل يتجاهل الالتزامات الدولية الخاضعة للقانون الدولي، وحكومته تؤمن بضرورة تطبيقها.

وتابع: "رسالتنا إلى الشعب الفلسطيني بألا يفقد الأمل".