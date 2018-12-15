كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاكرز يكشفون خطط بريطانيا لتخريب شبه جزيرة القرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح مدير "معهد إدارة الحكومة" كريستوفر دونيلي "زرع ألغام في خليج سيفاستوبول".

نشر هاكرز "أنونيموس" على موقع cyberguerrilla وثائق حول مشروع Integrity Initiative الممول من قبل "معهد إدارة الحكومة".

الوثيقة بعنوان "اقتراحات دونيلي بشأن شبه جزيرة القرم" وهي من عام 2014، ومكتوب فيها مجموعة من "الإجراءات العسكرية" التي كان يجب اتخاذها بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وتقول الوثيقة إن مدير المعهد ، كريستوفير دونيلي اقترح على السلطات في عام 2014 إجراء عمليات تخريب في القرم، وكان يخطط لزرع ألغام في خليج سيفاستوبل وتطويق شبه جزيرة القرم بالقوات، كما اقترح تحييد الطائرات المتبقية في القرم كعلامة على "النوايا الجدية".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للقراصنة، فإن دونلي هو الذي بدأ التحقيق في "التدخل الروسي" في استفتاء على استقلال كتالونيا.