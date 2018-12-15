العثماني: العافية التنظيمية نقطة قوة الـPJD رغم تشكيك المشككين

اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن العافية التنظيمية هي نقطة قوة الـ” البيجيدي”.

وقال العثماني، صباح اليوم السبت، بمراكش، خلال افتتاح الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي، “جلسات الحوار الداخلي برهنت على العافية التنظيمية والداخليةحزب، مهما قال القائلون وشوش المشوشون وشكك المشككنون”.

وأشاد المتحدث بـ”وعي ويقظة ومسؤولية أعضاء الحزب”، وشدد على أن “العافية التنظيمية هي نقطة قوة التي، والجماع مطالب بالمحافظة عليها”.

وتابع العثماني، “المحطات السابقة ن الحوار الداخلي قاربت السياقات ومنهج الحزب، ومحطة اليوم تأتي لاستشراف المستقبل، وتبني على ما أسسناه وناقشناه سابقا”.

وأفاد المتحدث، بأن ندوة اليوم هي المحطة الاخيرة من الندوات المركزية، للانتقال للمستوى المجالي، حث ستنظم ندوات جهوي وإقليمية، بمشاركة عدد أكبر من الإخوة والأخوات”.