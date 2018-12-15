أظهر مقطع فيديو متداول تصرفات غريبة لرئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لدى وصوله إلى قمة المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقام يونكر أمس الجمعة بحركات غريبة تجاه نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، برنيلا شولين، حيث وضع يده خلف رأسها ونثر شعرها في الهواء عدة مرات قبل أن يقبلها.
وفي مشهد آخر مسك يد إحدى الموظفات وبقي يطبطب عليها برقة.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتصرف بها يونكر بطريقة صادمة مع المسؤولين، حيث قام عام 2015 بالترحيب بالرئيس المجري فيكتور أوربان في العاصمة الليتونية ريغا خلال القمة الأوروبية حول التعاون مع أوروبا الشرقية، بصفعة على خده، والقول له “أهلا يا دكتاتور!”.
شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات صادمة لرئيس المفوضية الأوروبية مع النساء في بروكسل -فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .