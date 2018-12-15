تصرفات صادمة لرئيس ​المفوضية الأوروبية​ مع النساء في بروكسل -فيديو

أظهر مقطع فيديو متداول تصرفات غريبة لرئيس ​المفوضية الأوروبية​، ​جان كلود يونكر، لدى وصوله إلى قمة المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقام يونكر أمس الجمعة بحركات غريبة تجاه نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، برنيلا شولين، حيث وضع يده خلف رأسها ونثر شعرها في الهواء عدة مرات قبل أن يقبلها.

وفي مشهد آخر مسك يد إحدى الموظفات وبقي يطبطب عليها برقة.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتصرف بها يونكر بطريقة صادمة مع المسؤولين، حيث قام عام 2015 بالترحيب بالرئيس المجري فيكتور أوربان في العاصمة الليتونية ريغا خلال القمة الأوروبية حول التعاون مع أوروبا الشرقية، بصفعة على خده، والقول له “أهلا يا دكتاتور!”.