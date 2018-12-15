عصبة الأبطال الإفريقية..الوداد يستعيد نجومه في مباراة جاراف السنغالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي يستضيف مباراة الوداد الرياضي أمام نظيره جاراف السنغالي، برسم الدور الأول من المسابقة القارية، بعد عودة المجموعة للمنافسة على الواجهة الإفريقية.

وتأكد رسمياً لحاق عبد اللطيف نصير، بمباراة عصبة الأبطال الإفريقية، بعد تماثله للشفاء، في حين سيكون العميد إبراهيم النقاش متاحاً للعودة إلى المنافسة بعد توقف لمباراة واحدة محلية، بسبب عقوبة الإيقاف.

ومن المرتقب أن تسجل مباراة الوداد الرياضية عودة المدرب فوزي البنزرتي لقيادة مجموعته من دكة البدلاء، بعد تسوية وضعيته القانونية، التي كانت معلقة بسبب الفرنسي ريني جيرار، الذي قدم استقالة “ملغومة” وغادر المغرب.