وزارة أمزازي تعترف بشهادة الاعتراف بالنجاح في الإجازة لاجتياز مباراة التوظيف بالتعاقد

في محاولة لامتصاص بعض غضب الشارع، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قبول طلبات ترشيح المتوفرين فقط على شهادة الاعتراف بالنجاح في سلك الإجازة المسلمة من طرف الجامعات المعنية، وذلك لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في انتظار استكمال ملفاتهم بنسخة مشهود بمصادقتها لأصل شهادة الإجازة المحصل عليها.
ويأتي هذا الإجراء، حسب الوزارة الوصية، في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مجال مباريات التوظيف، والذي يترجم حرص الوزارة على إتاحة فرصة الترشح لاجتياز المباراة المذكورة لكلمن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الإعلانات الصادرة عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، استنادا على قاعدة تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأشارت الوزارة، إلى أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح هو يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018.
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