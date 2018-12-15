انت الان تتابع الآثار تُعلن عن اكتشاف مقبرة كبير موظفي سقارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٣ ص

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، نجاح البعثة الأثرية المصرية فى اكتشاف مقبرة "واح تى" أحد كبار الموظفين بسقارة من عهد الملك نفر اير كارع من أواخر الأسرة الخامسة عمرها أكثر من 4400 عام، لم تمس من قبل وتتميز بالألوان الرائعة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة الأثرية والذى يعد آخر كشف أثري فى 2018، بحضور حوالى 20 من سفراء الدول الأجنبية والمستشارين الثقافيين ونخبة من أعضاء مجلس النواب ومديري البعثات والمعاهد الأثرية ومسؤولي وزارة الآثار.

واكتشفت البعثة الأثرية السويدية العاملة بمنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو، منذ يومين، مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر، وذلك أثناء أعمال الحفر. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقبرة تقع على عمق 5 أمتار، وهي غير مزخرفة وتتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبتين، لافتًا إلى