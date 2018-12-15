انت الان تتابع «احتفاله مع كلوب وموقعة اليونايتد».. أليسون يتحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٦ ص

شدد أليسون باكير، حارس مرمى ليفربول، على أن مواجهة الريدز مع مانشستر يونايتد ذائعة الصيت في البرازيل، أكثر من ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، وقال أليسون، في تصريحات نشرتها صحيفة الديلي ميل، اليوم السبت: "مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد مشهورة جدا في البرازيل، لا أطيق الانتظار لخوض هذا الصدام الصعب، ومباراة الغد أمام الشياطين الحمر مليئة بالضغوط، لأنها مهمة جدا في طريق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحن بحاجة للفوز، سيكون لدينا الدعم الكافي للقيام بذلك، من أجل الاستمرار في مسارنا الجيد".

ويتصدر نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يوركن كلوب، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف مانشستر سيتي، بعد مرور 16 جولة. وعن احتفاله مع يورجن كلوب، بعد هدف الفوز أمام إيفرتون، علق أليسون: "من الصعب شرح ما حدث، بشكل عام لا أفضل الاحتفال، من أجل الحفاظ على تركيزي حتى