انت الان تتابع مارسيلو: أشتاق لرونالدو.. وريال مدريد سيبقى كما هو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٦ ص

تحدث البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، عن مفاتيح فوز الفريق الملكي، بلقب دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية، وقال مارسيلو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت: "يبدو أنه من الطبيعي أن نفوز بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا في آخر 5 سنوات، وهناك فرق كبيرة لديها فقط لقب أو اثنان، وبعضها لا يملك أي لقب، هذا ما يجعلنا ننسى قليلًا صعوبة الفوز، ولقد صنعنا فريقًا قويا، وبقينا معًا لفترة طويلة، وهو ما يعد أحد مفاتيح ما حققناه، هذا الأمر لا يجعل الفوز بدوري الأبطال سهلا ولكن يجعله أقل صعوبة".

وعن مسيرته في ريال مدريد، والتي بدأت عام 2006، قال الدولي البرازيلي صاحب الـ30 عامًا: "لقد فعلت كل ما بوسعي دائمًا من أجل البقاء في ريال مدريد". وحول كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، أضاف مارسيلو: "هو زميلي السابق وكذلك صديقي، ومن الواضح أنه لو لم يكن أفضل لاعب في العالم في فريقك فسوف تشتاق له". وواصل