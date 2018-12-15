انت الان تتابع حتى 5 ملايين.. مًوِّل مشروعك من جهاز تنمية المشروعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يقدم جهاز تنمية المشروعات، دراسات جدوى لعدد من المشروعات التي تحقق ربحية عالية مع توفير التمويلات اللازمة، لتلك المشروعات بهدف دعم الشباب، وخلق فرص عمل لهم

يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزما تمويلية متنوعة، يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة، بطرق سداد وتسهيلات مختلفة، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الراغبين في إقامة وتنفيذ مشروعات وأنشطة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. المشروعات التي يمولها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يمول جهاز تنمية المشروعات كل أنواع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الجديدة والقائمة (الإنتاجية/ الصناعية/ التجارية/ الخدمية/ الحرفية/ وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة).

كيف يتم تمويل هذه المشروعات؟ أولا: تمويل مباشر من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ويتراوح مبلغ التمويل بين 10 آلاف جنيه مصري وبحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة التجارية والخدمية و5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة الصناعية والتصنيع الزراعي. وفيما يخص مشروعات الطاقة

كيف يتم تمويل هذه المشروعات؟ أولا: تمويل مباشر من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتراوح مبلغ التمويل بين 10 آلاف جنيه مصري وبحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة التجارية والخدمية و5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة الصناعية والتصنيع الزراعي.

وفيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة - توليد كهرياء (شمسية/ بايوجاز) أو توليد طاقة من المخلفات الحيوية فيمكن منح تمويل قد يصل إلى 10 ملايين جنيه (عشرة ملايين) كحد أقصى. ثانيا: تمويل غير مباشر من خلال جهات وسيطة (البنوك - الجمعيات (أهلية/ تعاونية)- الشركات -مؤسسات).

ويتراوح مبلغ التمويل من خلال الجمعيات بين 25 ألف جنيه وبحد أقصى 300 ألف جنيه، في حين يتراوح مبلغ التمويل من خلال الشركات بين 50 ألف جنيه وبحد أقصى 2 مليون جنيه. اقرأ أيضا: بأرباح 143 ألف جنيه.. استثمر أموالك في إنتاج الصوب تمويل المشروعات متناهـــية الصغــــر: تمويل المشروعات متناهـــية الصغــــر: مدة التمويل: تحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقا لطبيعة كل مشروع ودورة رأس المال.

ويتراوح مبلغ التمويل بين 300 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه. شروط الحصول على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة شروط الحصول على تمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الأهلية القانونية (السن لا تقل عن 21 سنة).

- حسن السير والسلوك (فيش جنائي خال من أي سابقة جنائية).

- إجادة القراءة والكتابة.

- التفرغ للمشروع وإدارته.

- إقامة المشروع في نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو (التأجيل/ الإعفاء) لفترة تغطي مدة القرض).

ألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع بالسجل التجاري عن 21 ألف جنيه مصري (واحد وعشرون ألفا).

وألا يزيد على 1 مليون جنيه مصري (واحد مليون)، وألا يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم على 50 عاملا.

- الشكل القانوني للمشروع: منشأة فردية أو شركة (أشخاص/ أموال).

- توافر المستندات المطلوبة وتحدد وفقا لطبيعة النشاط وحجم التمويل المطلوب (التوضيح من خلال فروع الجهاز). اقرأ أيضا: كيف تربح 127 ألف جنيه في سنة من مشروع لإنتاج اللحوم؟ الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل: في حالة التمويل المباشر من جهاز تنمية المشروعات تتمثل الضمانات في: الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل: في حالة التمويل المباشر من جهاز تنمية المشروعات تتمثل الضمانات في: - قدرة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع على سداد الالتزامات المستحقة عليه ووجود فائض كاف للمنشأة لضمان استمراريتها.

- وجود ضامن شخصي بدون تحويل راتب أو معاش.

- وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد بنسبة 80% من قيمة القرض من خلال إحدى الجهات التأمينية المعتمدة ويتم سدادها من جهاز تنمية المشروعات وتقسيطها على العميل خلال مدة القرض. في حالة تمويل المشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة (بنوك/ جمعيات/ شركات) تتمثل في: في حالة تمويل المشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة (بنوك/ جمعيات/ شركات) تتمثل في: - تعد قدرة المشروع على تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل، وما يستتبعه من الانتظام في سداد أعباء التمويل (أقساط / عوائد).

- يجوز للجهة الوسيطة التأمين على التمويل الممنوح للعميل (ضد مخاطر عدم السداد) طرف أي جهة تأمينية مقبولة لديها وذلك على نفقة العميل وبتكلفة حدها الأقصى 2% من رصيد الدين.

- يحق للجهة الوسيطة الحصول على ضمانات إضافية وفقا لسياستها الائتمانية بشرط عدم تحويل الرواتب والمعاشات أو ضمانة الودائع والأوعية الادخارية المختلفة والمملوكة للمقترض وضمان أصول المشروع. اقرأ أيضا: كيف تحقق 463 ألف جنيه أرباحا سنوية من مزرعة أسماك؟



شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 5 ملايين.. مًوِّل مشروعك من جهاز تنمية المشروعات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .