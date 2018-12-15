انت الان تتابع السيسي يفتتح عددًا من المشروعات بمنطقة الجبل الأصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٣ ص
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة، وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ خالد الجري، وذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين، ومن المقرر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس تشمل مشروعات سكنية وخدمية، وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق، واستعرض مدبولي ما تم إنجازه خلال الـ4 سنوات الماضية، في الفترة ما بين يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018.
وأشار إلى أنه تم إنجاز 8278 مشروعا بحجم استثمارات بلغ نحو 1.56 تريليون جنيه، وهي مشروعات وفرت ملايين من فرص العمل وجعلت المواطن المصري يشعر بفارق كبير جدا. وقال مدبولي: «إن مشروع الجبل الأصفر الضخم يعد مدينة بحد ذاتها، وهو واحد من أكبر 3 مشروعات على مستوى العالم»، معربًا عن سعادته بتقديم
وقال مدبولي: «إن مشروع الجبل الأصفر الضخم يعد مدينة بحد ذاتها، وهو واحد من أكبر 3 مشروعات على مستوى العالم»، معربًا عن سعادته بتقديم هذا العرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكليفه برئاسة الوزراء، مضيفا أنه اختار عددا قليلا من المشروعات التي أنجزتها الدولة في قطاعات مختلفة خلال الأربع سنوات الماضية، لكي نشعر كمصريين بحجم الجهد المبذول في الدولة خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المشروعات القومية حققت طفرة في الاقتصاد المصري وعلى مستوى الحياة، وذلك بفضل متابعة الرئيس السيسي لها يوما بعد يوم، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة بذل المزيد من الجهد كحكومة في الفترة القادمة.
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