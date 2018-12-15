انت الان تتابع مارسيلو ينفي التفكير في الرحيل عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٣ ص

أكد مدافع ريال مدريد مارسيلو عدم تفكيره في الرحيل عن صفوف ريال مدريد وسط إشارة من بعض التقارير إلى اهتمام يوفنتوس الإيطالي بضمه لمرافقة زميله السابق في الفريق الملكي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي هذا الشأن قال اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا: "لم أفكر من قبل في الرحيل عن صفوف ريال مدريد والتفكير في خيارات أخرى، فلقد فعلت كل شيء ممكن للبقاء مع ريال مدريد ولم أفكر أبدا في عدد الدقائق التي أشارك بها مع الفريق"، وذلك نقلًا عن موقع "فور فور تو".

وأضاف الظهير الأيسر البرازيلي: "إذا شاركت في 15 دقيقة في كل مباراة، فسأقدم كل ما لدي في تلك الدقائق للعب المزيد في المباريات المقبلة ومحاولة مساعدة الفريق على الفوز". وتوج مارسيلو من قبل بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني ومثلها في دوري أبطال أوروبا إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى منذ انضمامه إلى ريال