لمحبي الشاي.. 6 نكهات مختلفة لتناوله

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص
الشاي بنكهات مختلفة
الشاي من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكا في العالم، يحبه الكثير من الأشخاص لسرعة تحضيره، فهو لا يحتاج للكثير من الخطوات مثل القهوة أو النسكافيه، ويعتبر من المشروبات الرخيصة أيضًا مقارنة بغيره، فكثير منا لا يستغني عن كوب الشاي الساخن في ليالي الشتاء الباردة، ولكن علينا الحذر من الإفراط فى تناوله لأن له تأثيرا على صحة المعدة وعلى الجسم عموما ومنها الغثيان وتآكل الأسنان والتهابات المفاصل، في السطور التالية نقدم طرقا جديدة لتناول الشاي بنكهات مختلفة بدلًا من الطرق التقليدية.
شاي بالعسل هناك طرق مختلفة لتحلية الشاي، البعض يحاول مزج الشاي بالعسل الخام، هذه الطريقة تصلح لمن يحب المشروبات التي تحتوي على سكر كثير. الشاي الإنجليزي هو الشاي المفضل للشعب الإنجليزي مع وجبة الإفطار، ويتم تناوله بالحليب أو الليمون. الشاي بالزعفران البعض يحب إضافة الزعفران للمشروبات والأكلات التي يتناولها،
هناك طرق مختلفة لتحلية الشاي، البعض يحاول مزج الشاي بالعسل الخام، هذه الطريقة تصلح لمن يحب المشروبات التي تحتوي على سكر كثير.الشاي الإنجليزي
هو الشاي المفضل للشعب الإنجليزي مع وجبة الإفطار، ويتم تناوله بالحليب أو الليمون.الشاي بالزعفران
البعض يحب إضافة الزعفران للمشروبات والأكلات التي يتناولها، ورغم أنه باهظ الثمن، فإنه يستخدم في إعداد الشاي والقهوة في الكثير من البلاد.الشاي بالقرفة
مفيد في علاج نزلات البرد، كما يساعد في الاسترخاء، يمكنك عمل الشاي بطريقته المعتادة وإضافة عود القرفة معه.الشاي بالليمون والبرتقال
يمكنك إضافة شرائح الليمون أو البرتقال إلى الشاي، هذا المشروب مفيد أيضًا في علاج نزلات البرد.الشاي بالكركديه
هذا المشروب مفيد إذا كنت ترغب في خسارة وزنك، ويمكنك تناوله باردا أو ساخنا.
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