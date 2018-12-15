انت الان تتابع فان ديك لا يخشى مواجهة مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ ص

أكد فيريجيل فان ديك، المدافع الهولندي لفريق ليفربول، عدم خوفه من مواجهة مانشستر يونايتد غدًا في قمة مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى معرفته بالقوة الهجومية التي يتمتع بها لاعبو الشياطين الحمر، ويدخل الريدز قمة الغد وسجله لم يتعرض لأي هزيمة في الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر جدول الترتيب، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس بفارق 16 نقطة عن ليفربول، ويملك الريدز أقوى خط دفاع في الدوري بعدما اهتزت شباكه بـ6 أهداف ويملك ثالث أعلى نقاط بعد مرور 16 جولة في تاريخ البريميرليج.

وقال فان ديك: "نعلم جيدًا ما سنواجهه، نحن نتمتع بعنصر السرعة أيضًا وبالتالي لا يوجد ما نخشاه، ولكن علينا التعامل بحذر مع خطورتهم". وأضاف فان ديك: "يملك مانشستر لاعبين جيدين خاصة في خط الهجوم، وعلينا الاستعداد لذلك، ولكن علينا فرض أسلوبنا ووضعهم تحت ضغط كبير". وتابع فان ديك: "نشعر بالفخر من قوتنا الدفاعية