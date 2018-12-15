انت الان تتابع بريطانيا: لن نصمت حيال الانتهاكات في فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ ص
قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدون صامويل، إن حكومته لن تصمت في وجه الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما تلك التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبريطانيا ممثلة بحكومتها ووزرائها تحث الإسرائيليين في كل فرصة لإيقاف الانتهاكات، موضحًا أن حكومته ناشطة في تطبيق كل القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية المستقلة لأراضيها المحتلة.
وأضاف صامويل أن المستوى السياسي في إسرائيل يتجاهل الالتزامات الدولية الخاضعة للقانون الدولي، وحكومته تؤمن بضرورة تطبيقها، بحسب سبوتنيك. وأشار إلى أن الرئيس عباس هو الرئيس الشرعي ورئيس دولة فلسطين، وهو يستحق الاحترام والحماية مثل أي رئيس دولة أخرى، موضحًا أن المستوطنات ضد القانون الدولي، وحكومته لا
وأضاف صامويل أن المستوى السياسي في إسرائيل يتجاهل الالتزامات الدولية الخاضعة للقانون الدولي، وحكومته تؤمن بضرورة تطبيقها، بحسب سبوتنيك.
وأشار إلى أن الرئيس عباس هو الرئيس الشرعي ورئيس دولة فلسطين، وهو يستحق الاحترام والحماية مثل أي رئيس دولة أخرى، موضحًا أن المستوطنات ضد القانون الدولي، وحكومته لا تعترف بشرعيتها في الأراضي، قائلا: «الإسرائيليون مصالحهم مع الصفقة النهائية ولكنهم يقومون بأفعال ضد مصلحتهم، وعلينا أن نبحث عن أسس أو صفقة نهائية للتوصل إلى سلام عادل».
وبالرد على الإجراء الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أكد أن موقف حكومته واضح بهذا الشأن، بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لأي دولة.
وتابع: «بريطانيا ترى القدس عاصمة مشتركة بين الدولة الفلسطينية، وإسرائيل، ونحن صريحون مع الإسرائيليين في هذا الموضوع».
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