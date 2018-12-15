انت الان تتابع المصري يقص شريط الكونفدرالية أمام بطل بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يواجه فريق المصرى البورسعيدى، نظيره ساليتاس بطل بوركينا فاسو فى الرابعة والنصف عصر اليوم السبت على استاد بورسعيد.. فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

يفتتح المصرى البورسعيدي مشواره الإفريقى، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية «2019»، اليوم السبت، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، باستضافة نظيره ساليتاس إف سى بطل بوركينا فاسو، على استاد المصري ببورسعيد، وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إدارة المباراة لطاقم حكام من النيجر بقيادة محمد على موسى حكمًا للساحة، وسيعاون «موسى» يحيى محمد مساعد أول، وعبد العزيز سالي مساعد ثان، فيما سيكون حسن عبده حكمًا رابعًا، بينما تم تكليف الكيني حسين صوالح للقيام بمهام مراقب المباراة، والنيجيري شوكوادي كاليستوس لمراقبة الحكام.

وانتظم المصري فى معسكر مغلق مساء أول من أمس الخميس، بإحدى القرى السياحية ببورسعيد استعداداً للقاء المرتقب، وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة مصطفى يونس المدير الفني المؤقت، على عدد من النواحي الخططية والتكتيكية، كما شهد المعسكر مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الضيف للوقوف على نقاط القوة والضعف به. ويدخل

وانتظم المصري فى معسكر مغلق مساء أول من أمس الخميس، بإحدى القرى السياحية ببورسعيد استعداداً للقاء المرتقب، وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة مصطفى يونس المدير الفني المؤقت، على عدد من النواحي الخططية والتكتيكية، كما شهد المعسكر مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الضيف للوقوف على نقاط القوة والضعف به. ويدخل المصرى اللقاء فى ظروف عصيبة للغاية، فى ظل تراجع ترتيب الفريق بجدول الدورى الممتاز (2018-2019) وتمكن من التعادل الإيجابي في آخر ظهور له بالبطولة المحلية وكان أمام فريق الداخلية، وعلاوة على خروجه من كأس مصر على يد الجزيرة مطروح، فى مفاجأة مدوية. ويدخل المصري مواجهة اليوم تحت قيادة مصطفي يونس طامحًا في تحقيق الفوز علي نظيره البوركينابي لمصالحة جماهيره بعد كبوة الانتكاسات التي يعاني منها الفريق البورسعيدي، ويأمل المصري في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لصالحه، خاصة أن اللقاء يقام على الاستاد الخاص به، ووسط جماهيره بحضور مايقرب من 10 آلاف مشجع. وطالب مصطفى يونس اللاعبين بإغلاق ملف الدورى العام مؤقتا، والتركيز فى الكونفدرالية، خاصة أن الفريق كان صاحب لقب الحصان الأسود فى النسخة الأخيرة، ونجح فى التأهل إلى الدور قبل النهائى قبل أن يخرج على يد فيتا كلوب الكونغولى، بعد التعادل فى بورسعيد سلبيًا، والهزيمة فى الكونغو برباعية نظيفة، لذا طلب من اللاعبين القتال لتحقيق إنجاز جديد يُحسب لهذا الجيل ومصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج محلياً خلال الفترة الماضية. المصرى بالأبيض والأخضر وساليتاس بالبرتقالى



وعقد مساء أمس الجمعة، الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة، وحضر الاجتماع مراقب الحكام النيجيرى شوكوادي كاليستوس، وجمال نوفل المدير التنفيذى لمنطقة بورسعيد، وممثل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وإبراهيم شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، والدكتور عبد العزيز حمدى نائب المدير التنفيذى للنادى، واللواء أمجد عباس مدير أمن النادى، والعميد أحمد الخولى مدير الاستاد، ومحمد عصفور مدير إدارة السكرتارية. وعقد مساء أمس الجمعة، الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة، وحضر الاجتماع مراقب الحكام النيجيرى شوكوادي كاليستوس، وجمال نوفل المدير التنفيذى لمنطقة بورسعيد، وممثل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وإبراهيم شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، والدكتور عبد العزيز حمدى نائب المدير التنفيذى للنادى، واللواء أمجد عباس مدير أمن النادى، والعميد أحمد الخولى مدير الاستاد، ومحمد عصفور مدير إدارة السكرتارية. ومثل فريق المصرى البورسعيدي فى المؤتمر محمود جابر المدير الإدارى للفريق، وإبراهيم غانم مسؤول المهمات، ومثل فريق ساليتاس رئيس البعثة كليمنت زونجو وممثل الاتحاد البوركينابى لكرة القدم داودا سانوجو وإدارى الفريق بادو بانجورا. وتم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدى المصرى القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدى حارس المصرى اللون الأزرق، فيما سيرتدى فريق ساليتاس الطاقم البرتقالى المطعم بالأخضر والجوارب البرتقالى وسيرتدى حارسه الطاقم الرمادى. في المقابل أدى فريق ساليتاس مرانه الأخير استعداداً للمباراة مساء أمس الجمعة، وحاول لاجي كوليبالي المدير الفني للفريق، خلال المران إخفاء أوراقه التكتيكية خوفاً من ملاحقة أعين الجهاز الفني للمصري، حيث اكتفى ببعض تدريبات الإحماء والإطالات والتدريبات الخفيفة بالكرة، ثم اختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب كان التركيز خلالها على اللعب من لمسة واحدة، وكذلك سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.



شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقص شريط الكونفدرالية أمام بطل بوركينا فاسو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .